Rıza Çalımbay: Hakem de hata yapabilir

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Beşiktaş'a 3-0 mağlup oldukları mücadelenin sonrasında görüşlerini paylaştı.

Yedikleri ilk golle ilgili konuşan ve Hakan Arslan'ın kırmızı kart görmesine tepki gösteren Çalımbay, "O golden sonra bir sürü şeyler oldu. Devre arasında yapılan şeyler iyi değil. Biz onu çözeceğiz. Yapmamız gerekiyordu. Hakem hata yapmış olabilir, bir sürü böyle şeyler yaşanıyor. Kırmızı kart görmek doğru bir şey değil. Her maçta galip geleceksin, önde bitireceksin diye bir şey yok. Normal gol de olabilir. Onlar baştan söylediğim şey, sakın 10 kişi kalmayalım. Hakemle uğraşmayın dedim." dedi.

Hakemin kararlarına rağmen oyunda kalmaları gerektiğini söyleyen deneyimli hoca, "Ben görmediğim pozisyonu ama hakemin hatası var mı, yok mu ayrı şey. Oyunda kalmamız, kırmızı kart görmememiz gerekiyor. Biz ikinci yarıda daha iyi oynayabilirdik. 3 gol yedik, 3'ü de yenmemesi gereken goller. İlk yarı kafa kafaya oynadık. Bir sorun yoktu ki. Golü telafi edebilirdik. 10 kişi kalınca çok sıkıntı yaşadık." ifadelerini kullandı.