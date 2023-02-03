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Rıza Çalımbay’ın, Beşiktaş karnesi

03.02.2023 14:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, kariyerinde 11 farklı takımın başında Beşiktaş’a karşı mücadele ederken 40 resmi müsabakanın sadece 7’sini kazanabildi.

Rıza Çalımbay’ın, Beşiktaş karnesi

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında yarın Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek olan Sivasspor’da teknik direktör Rıza Çalımbay’ın, rakibine karşı şansı tutmuyor. Deneyimli çalıştırıcı, Göztepe, Denizli, MKE Ankaragücü, Eskişehirspor, Çaykur Rizespor, Mersin İdman Yurdu, Kasımpaşa, Antalyaspor, Trabzonspor, Konyaspor ve Sivasspor ile Beşiktaş’a rakip olduğu 40 resmi müsabakanın sadece 7’sini kazanabildi. Bu maçlarda siyah-beyazlılar, Çalımbay’ın takımlarına karşı 23 galibiyet elde ederken, 10 maç ise beraberlikle sona erdi.

BEŞİKTAŞ’A KARŞI 41. RANDEVU

Teknik Direktör Çalımbay, yarın kariyerinde Beşiktaş’a karşı 41. randevusuna çıkacak. Süper Lig’de 21 maçta topladığı 21 puanla 14. sırada yer alan Sivasspor, 39 puanla 4. sırada olan Beşiktaş’ı mağlup edip, maçtan 3 puanla ayrılmak istiyor.

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