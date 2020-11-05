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Rıza Çalımbay, Karabağ için 3 değişikliğe gitti

SİVASSPOR HABERLERİ  | 05.11.2020 22:05 | Son Güncelleme

UEFA Avrupa Ligi I Grubu üçüncü haftasında Karabağ'ı konuk eden Demir Grup Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, grupta oynadıkları son maçın ilk 11'ine göre biri zorunlu 3 değişiklik yaptı.

Rıza Çalımbay, Karabağ için 3 değişikliğe gitti

UEFA Avrupa Ligi I Grubu üçüncü haftasında Azerbaycan temsilcisi Karabağ'ı konuk eden Demir Grup Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, grupta oynadıkları son maçın ilk 11'ine göre biri zorunlu 3 değişiklik yaptı.

Rıza Çalımbay, Sivas'ta Maccabi Tel-Aviv'e 2-1 yenildikleri maça ilk 11'de başlayan Max Gradel ve Olarenwaju Kayode ile kırmızı kart cezalısı Samba Camara'nın yerine, Casimir Ninga, Marcelo Goiano ve Erdoğan Yeşilyurt'a şans tanıdı.

Çalımbay, Samba Camara ile sakatlığı devam eden Aaron Appindangoye'nin yokluğunda stoper mevkisinde Maccabi Tel-Aviv maçında sağ kanatta oynayan Robin Yalçın'ı görevlendirdi.

Sivasspor, Karabağ maçına kalede Mamadou Samassa, savunmada Marcelo Goiano, Caner Osmanpaşa, Robin Yalçın ve Uğur Çiftçi, orta sahada Fayçal Fajr, Claudemir De Souza, Erdoğan Yeşilyurt, Hakan Arslan ve Casimir Ninga, ileri uçta da Mustapha Yatabare 11'i ile çıktı.

Atakaş Hatayspor maçında beline aldığı darbe nedeniyle bu maçta riske edilmeyen Gradel'in yanı sıra Kayode, Muammer Yıldırım, Isaac Cofie, Yasin Öztekin, Arouna Kone ve Eren Şahin yedek kulübesinde yer aldı.

Kırmızı-beyazlı ekipte, sakatlıkları devam eden Aaron Appindangoye, Ziya Erdal, Jorge Felix ile kırmızı kart cezalısı Samba Camara, maç kadrosunda yer almadı.

KARABAG'DA DEĞİŞİKLİK

Azerbaycan temsilcisi Karabağ'ın teknik direktörü Gurban Gurbanov, grupta Villarreal'e 3-1 yenildikleri maçın ilk 11'inde 2 değişikliğe gitti.

Gurbanov, Villarreal maçında ilk 11'de görev alan Rahil Mammadov ile Jaime Romero'nun yerine Sivasspor karşısında Maksim Medvedev ve Uros Matic'e şans verdi.

SEYİRCİ ALINDI

Yeni 4 Eylül Stadı'ndaki mücadelede Süper Lig maçlarındaki taraftar kuralı geçerli oldu. Buna göre, localara kapasitelerinin yüzde 50'si kadar taraftar alındı.

Öte yandan Sivas Valisi Salih Ayhan, maç öncesi Azerbaycan temsilcisi Karabağ ekibini konakladığı otelde ziyaret ederek, başarılar diledi. Karabağ yöneticileri, Ayhan'a forma hediye etti.

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