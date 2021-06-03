SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Sivasspor
  4. Rıza Çalımbay’la imza an meselesi!

Rıza Çalımbay’la imza an meselesi!

03.06.2021 14:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivassporluların beklediği müjde için geri sayıma geçildi. Teknik direktör Rıza Çalımbay, yönetimle masaya oturacak. Görüşmenin ardından Çalımbay ile yeniden sözleşme imzalanacak.

Rıza Çalımbay’la imza an meselesi!

Sivasspor taraftarları, takımı 2 sene üst üste Avrupa kupalarına götüren Rıza Çalımbay’ın geleceğini merak ediyor.

Sivasspor yönetimi ile Rıza Çalımbay, bu hafta yeni sözleşme görüşmelerine resmen başlayacak. İlk buluşmanın bugün yapılması, bu görüşmede kesin anlaşmaya varılması planlanıyor.

Deneyimli hocanın ücreti iyileştirilecek, 1 yıllık sözleşme önerilecek. Yönetim-Çalımbay buluşmasında, kulübün transfer rotasının da çizilmesi ve özellikle alınacak oyuncularla ilgili fikir alışverişi yapılması bekleniyor.

Görüşmenin ardından teknik direktör Rıza Çalımbay, Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda düzenlenecek törenle mukaveleyi imzalayacak.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın
Sivasspor’da 2 futbolcuya milli davetSivasspor’da 2 futbolcuya milli davet
2022 Ampute Futbol Dünya Şampiyonası Türkiye'de2022 Ampute Futbol Dünya Şampiyonası Türkiye'de
Anahtar Kelimeler:
Rıza Çalımbay Süper Lig Sivasspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

“Ülkeyi terk ederim” demişti... Yol göründü

“Ülkeyi terk ederim” demişti... Yol göründü

Mayıs ayı enflasyon rakamları belli oldu!

Mayıs ayı enflasyon rakamları belli oldu!

Tam normalleşiyoruz derken... Yeni kapanma uyarısı

Tam normalleşiyoruz derken... Yeni kapanma uyarısı

Canlı yayında ilişkiye giren gazeteci şaşırttı: Benim için doğal

Canlı yayında ilişkiye giren gazeteci şaşırttı: Benim için doğal

Ünlü isimler çileden çıktı! "Az bile söylemiş"

Ünlü isimler çileden çıktı! "Az bile söylemiş"

Milyonları ilgilendiriyor! Kabul edildi: Yapılandırma geliyor

Milyonları ilgilendiriyor! Kabul edildi: Yapılandırma geliyor

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Galatasaray'dan rekor transfer! Tam 25 milyon

Galatasaray'dan rekor transfer! Tam 25 milyon

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Süper Lig'in yeni ekibinden Arda Turan bombası

Süper Lig'in yeni ekibinden Arda Turan bombası

İşte Gökhan Gönül'ün yeni takımı

İşte Gökhan Gönül'ün yeni takımı

Fenerbahçe'ye Premier Lig'den transfer

Fenerbahçe'ye Premier Lig'den transfer

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.