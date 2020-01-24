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Rıza Çalımbay: Ligde kritik bir döneme giriyoruz

SİVASSPOR HABERLERİ  | 24.01.2020 11:56 | Son Güncelleme

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Çaykur Rizespor maçından mutlaka iyi bir sonuçla ayrılmaları gerektiklerini belirterek, "Biz öyle bir kritik döneme giriyoruz ki Rize ile oynayacağız, Antep'e gideceğiz. Başakşehir ile oynayıp, Trabzon'a gideceğiz. Bu maçlar gidişatımızı belli edecek. Onun için bizim ilk önce Rize maçını çok iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyor" dedi.

Rıza Çalımbay: Ligde kritik bir döneme giriyoruz

Süper Lig'in 19'uncu haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor, karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ve düz koşuyla başladı.

Türkiye Kupası'ndaki Yeni Malatyaspor maçında forma giyen oyuncular yenileme çalışması yaparken, diğer futbolcular pas, top kapma çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maçla antrenmanı tamamladı. Antrenmana sakatlığı bulunan Barış Yardımcı ile dinlendirilen Aaaron Appindangoye, Marcelo Goiano ve kaleci Ali Şaşal Vural katılmadı.

Antrenmanda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan teknik direktör Rıza Çalımbay, kupadaki Yeni Malatyaspor maçına eksik bir kadro ile gittiklerini ifade ederek, "16 kişiyle gittik. Çoğu arkadaşımızı burada tuttuk. Sakat olanlar, cezalı olanlar var. Bir hayli problemliydik. Beklentimizin üzerinde bir oyun oynadı arkadaşlarımız. Özellikle ilk 60 dakika mükemmel oynadılar. Zaten tur için de yeterliydi. Bizim açımızdan mükemmel oldu, çünkü bazı arkadaşlarımızı oynatamıyorduk, oynatma şansımız olmuyordu. Bu maçta oynattık hepsini şimdi o arkadaşlarımızdan inşallah Rize maçında yararlanacağız. Şu anda sağ bekimiz yok. Barış ve Marcelo sakat. Kanatlarımız da öyle. Erdoğan da cezalı sıkıntılarımız var. Şu anda eksiklerimizden dolayı sıkıntılı bir kadromuz var. Ama Rize maçı bizim için kazanmamız gereken bir maç. Kendi sahamızdaki maçı çok iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyor. Kolay maç da yok. Fark etmiyor, hangi takım olursa olsun kolay maç da yok. Biz yine aynı oyunumuzu aynı şekilde ciddiyetimizi bozmadan, oyun disiplinimizi bozmadan oynayıp yolumuza devam etmek istiyoruz. Kolay olmayacağını da biliyoruz. Çok çalışmamız, mücadele etmemiz gerekiyor. Tek bizim sıkıntımız, inşallah sakatlarımız düzelir, tam hazır olurlar, onun dışında bir sıkıntımız yok" diye konuştu.

"TRANSFER YAPAMAZSAK SIKINTI YAŞARIZ"

Transferde iki futbolcuyla anlaştıklarını ve kısa sürede takıma katılacaklarını belirten Çalımbay, "Transferde bir stoper ve bir orta saha ile yüzde 90 anlaşıldı. Şimdi bir tane forvet ve orta saha oynayacak bir arkadaşa ihtiyacımız var. Kupada da kuralar çekildiğinde zayıf takım kalmadı, zor takımlar çıkacak. Bir de biz seri başı değiliz. Onun için çok zorlu maçlar oynayacağız. Bir de zaman çok kısa. Antep maçından sonra Başakşehir var tekrar bir daha kupa oynuyorsun tekrar Trabzon'a gidip lig maçı oynuyorsun. Onun için kadromuzun biraz sağlam olması gerekiyor. Transferler biran önce gelirse ikisin de problem yok bugün yarın bir isim daha vereceğiz yönetime eğer olursa, yapabilirsek iyi birisini alabilirsek o zaman alternatifli bir kadromuz olacak. Yoksa büyük sıkıntı yaşarız" şeklinde konuştu.

"HİÇBİR ZAMAN ŞAMPİYON OLACAĞIZ DEMEDİK"

Takımın liderliğini devam ettirmesiyle desteğin artmasından memnun olduklarını belirten Çalımbay, "Destek vermek çok önemli ama şampiyonluk o kadar kolay değil. Daha 16 tane maç var. Hepsi de zor maçlar, biz maç maç bakıyoruz. Bu destek bize lazım. Bu destek olmazsa işimiz çok zor. Özellikle kendi sahamızda oynayacağımız maçlarda taraftarlarımız bizle beraber olursa, onların desteğiyle biz çok daha iyi oynarız. Daha güzel şeyler de yapabiliriz. Bu maça göre olmaması lazım. Her maçta bunu görmek gerekiyor. Zaten İstanbul'da veya herhangi gittiğimiz bir yerde Sivaslı mutlaka var. Her türlü destek oluyorlar. Şimdi kendi sahamızda bu desteği sonuna kadar sürdürürsek, bütünlük içerisinde olursak, o zaman çok güzel şeyler olur. Biz hiçbir zaman şampiyon olacağız demedik. Biz öyle bir kritik döneme giriyoruz ki Rize ile oynayacağız, Antep'e gideceğiz. Başakşehir ile oynayıp, Trabzon'a gideceğiz. Bu maçlar gidişatımızı belli edecek, bütün takımların yolunu belirleyecek. Tek biz değil, diğer takımlar da zor maçlar oynayacak. Onun için bizim ilk önce Rize maçını çok iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

(DHA)

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