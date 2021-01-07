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Rıza Çalımbay: Penaltılarımız verilmedi

SİVASSPOR HABERLERİ  | 07.01.2021 16:02 | Son Güncelleme

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor ile yaptıkları maçta 2 penaltılarının verilmediğini savundu.

Rıza Çalımbay: Penaltılarımız verilmedi

Çalımbay, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, ligde Yeni Malatyaspor ile 2-2 berabere kaldıkları maçta kazanmak için her şeyi yaptıklarını ancak pozisyonları değerlendiremediklerini belirtti.

Karşılaşmada 2 penaltılarının verilmediğini savunan Çalımbay, şunları kaydetti:

"VAR'ın başındaki hakemler biraz daha dikkatli seyretseydi 2 penaltımız vardı. Maalesef hakem arkadaşlarımız her zamanki gibi onları es geçti. Bundan dolayı sıkıntılıyız. Baktığımız zaman herkes sessiz. Sadece birkaç yorumcu bunların yüzde 100 penaltı olduğunu söylüyor. Malatya'dan kayıpsız, 3 puanla dönebilecektik. Oynadığımız oyunla bunu hak etmiştik. Yapacak bir şey yok. Bu sene böyle devam edecek."

Ligin 18. haftasında cumartesi günü Gaziantep FK ile yapacakları maçla zorlu bir fikstüre gireceklerine de değinen Çalımbay, "Hepsine iyi konsantre olmamız gerekiyor. Hafta sonu karşılaşacağımız Gaziantep'in kadrosu iyiydi, bu sene yaptıkları takviyelerle daha da iyi oldular. Deplasmanda çok tehlikeli bir takım. Ona göre önlemlerimizi alacağız. Sahamızda kazanmaktan başka hiçbir şey düşünmüyoruz. Elimizden gelen bütün şeyi yapacağız" ifadelerini kullandı.

Çalımbay, ilk devrenin sonuna kadar alacakları bütün puanların çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Dört maçı da çok iyi bitirmemiz gerekiyor. Arada bir kupa maçı da var. İnşallah onu da iyi bir şekilde bitireceğiz. Takımımızda bir yorgunluk vardı. Yavaş yavaş herkes iyi duruma geliyor. Ligin ikinci yarısında maçlarımıza bambaşka şekilde çıkacağız" değerlendirmesinde bulundu.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA

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