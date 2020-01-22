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  4. Rıza Çalımbay röportaj sırasında transfer görüşmesi yaptı

Rıza Çalımbay röportaj sırasında transfer görüşmesi yaptı

MEDİCANA SİVASSPOR HABERLERİ  | 22.01.2020 12:07 | Son Güncelleme

Süper Lig'in lideri Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, röportaj verdiği sırada Paderborn forması giyen Abdelhamid Sabiri ile transfer görüşmesi gerçekleştirdi. Rıza Çalımbay, "Çocuğu almak istiyoruz, kendisi de istiyorsa alacağız. Tam aradığımız pozisyonda oynuyor, onu izledik, beğendik" ifadelerini kullandı.

Rıza Çalımbay röportaj sırasında transfer görüşmesi yaptı

CNN TÜRK spikeri ve Limitsiz Futbol programı moderatörü Damla Uğurtürk'ün Rıza Çalımbay ile yaptığı röportaj esnasında transfer görüşmesi yapıldı.

Röportajın yapıldığı sırada deneyimli teknik adamın telefonu çalarken, Demir Grup Sivasspor'un ilgilendiği Almanya Bundesliga ekiplerinden Paderborn'da forma giyen orta saha oyuncusu Abdelhamid Sabiri, Rıza Çalımbay ile bir görüşme gerçekleştirdi.

"TAM ARADIĞIMIZ POZİSYONDA OYNUYOR"

Rıza Çalımbay, oyuncu ile kısa bir görüşme gerçekleştirirken, daha sonrasında oyuncunun yanında bulunan Türk isimle görüştü. Çalımbay, "Çocuğu almak istiyoruz, kendisi de istiyorsa alacağız. Tam aradığımız pozisyonda oynuyor, onu izledik, beğendik" şeklinde konuştu.

Görüşmelerin tamamlanmasının ardından CNN TÜRK röportajına devam eden Çalımbay, "Almanya'dan bir futbolcu, size ismini söylemem doğru olmaz" ifadelerini kullanırken, daha sonrasında oyuncunun Abdelhamid Sabiri olduğu kaydedildi.

"MİLLİ TAKIMLA DA BEŞİKTAŞ'LA DA PARA KONUŞMAM"

Öte yandan röportajın içeriğinde dikkat çeken konular arasında Çalımbay'ın şu sözleri yer aldı:

"Beşiktaş benim futbola başladığım ve bitirdiğim yer. Milli takımın da yeri çok ayrı. O yüzden milli takımla da Beşiktaş ile de para konuşamam. Hangisinin ihtiyacı varsa oraya gidersiniz."

(DHA)

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