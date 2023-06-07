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Rıza Çalımbay, Sivasspor'daki görevinden ayrıldığını açıkladı!

07.06.2023 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, kırmızı-beyazlılarla yola devam etmeyeceğini ve görevinden ayrılacağını açıkladı.

Rıza Çalımbay, Sivasspor'daki görevinden ayrıldığını açıkladı!

Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, görevinden ayrıldığını duyurdu.

"4 YIL ÇALIŞTIK VE ŞİMDİ AYRILMA VAKTİ"

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Rıza Çalımbay, "Sivas'ta 4 yıl çalıştık ve şimdi ayrılma vakti. Kimseye kırgınlığım yok. Güzel bir şekilde buradan ayrılıyoruz. Burası benim memleketim, tekrar geri dönmek üzere ayrılıyorum." açıklamasını yaptı.

"BİZİM SÖZLEŞMEMİZ BİTTİ, GİDİYORUM"

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Ayrılığın iyi geleceğini söyleyen Çalımbay, "Bizim sözleşmemiz bitti, gidiyorum. Kulübün kongresi var. Yönetimin de önünü açıyoruz. Bir süre ayrılığın iyi olacağını düşünüyorum. Ondan sonra inşallah geri geliriz." sözlerini sarf etti.


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Rıza Çalımbay: Mutlu olduğumuz için bu kadar uzun süre görev yaptıkRıza Çalımbay: Mutlu olduğumuz için bu kadar uzun süre görev yaptık
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''Aşkın olayım... Uyuz oluyorum artık bu şarkıya''''Aşkın olayım... Uyuz oluyorum artık bu şarkıya''
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