Rıza Çalımbay, Sivasspor'daki görevinden ayrıldığını açıkladı!

Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, görevinden ayrıldığını duyurdu.

"4 YIL ÇALIŞTIK VE ŞİMDİ AYRILMA VAKTİ"

Rıza Çalımbay, "Sivas'ta 4 yıl çalıştık ve şimdi ayrılma vakti. Kimseye kırgınlığım yok. Güzel bir şekilde buradan ayrılıyoruz. Burası benim memleketim, tekrar geri dönmek üzere ayrılıyorum." açıklamasını yaptı.

"BİZİM SÖZLEŞMEMİZ BİTTİ, GİDİYORUM"

Ayrılığın iyi geleceğini söyleyen Çalımbay, "Bizim sözleşmemiz bitti, gidiyorum. Kulübün kongresi var. Yönetimin de önünü açıyoruz. Bir süre ayrılığın iyi olacağını düşünüyorum. Ondan sonra inşallah geri geliriz." sözlerini sarf etti.



