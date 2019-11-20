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'F.Bahçe beni transfer etmek istiyor'

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 20.11.2019 19:36 | Son Güncelleme

Sezon başında da Fenerbahçe'nin gündemine gelen Riza Durmisi, İtalyan basınına konuştu. 25 yaşındaki sol bek Riza Durmisi, Fenerbahçe'nin Ocak ayı için kulübüyle ve menajeriyle görüştüğünü söyledi.

'F.Bahçe beni transfer etmek istiyor'

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe ile anılan Lazio'nun Danimarkalı sol beki Rıza Durmisi, transferiyle ilgili tekrar açıklama yaptı.

RIZA DURMISI'NİN EĞLENCELİ ANLARI

Riza Durmisi yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe Ocak ayından bu yana benimle ilgileniyor. Fenerbahçe benimle ve kulübümle anlaşma yolu için konuşuyor. Ayrıca İspanya'dan bana teklifler var." ifadelerini kullandı.

Kariyerine Brondby takımında başlayan Riza Durmisi, Real Betis'te forma giydi ve şu anda Lazio'da.Geçen yıl Serie A'da 10 maça çıkan Riza Durmisi'nin sözleşmesi 2023 yılına kadar devam ediyor. Danimarkalı futbolcu milli takımda da oynuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Riza Durmisi lazio

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
rıza durmuş feneve gelirse şampuan olurlar puahah
fenerimizin en sevdiğim yönü bu.nerde duyulmamış cazibesi olmayan büyük olasılıkla yarın (moda deyimle)çöp olmaya aday topçu varsa buluruz.
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