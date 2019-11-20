'F.Bahçe beni transfer etmek istiyor'

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe ile anılan Lazio'nun Danimarkalı sol beki Rıza Durmisi, transferiyle ilgili tekrar açıklama yaptı.
Riza Durmisi yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe Ocak ayından bu yana benimle ilgileniyor. Fenerbahçe benimle ve kulübümle anlaşma yolu için konuşuyor. Ayrıca İspanya'dan bana teklifler var." ifadelerini kullandı.
Kariyerine Brondby takımında başlayan Riza Durmisi, Real Betis'te forma giydi ve şu anda Lazio'da.Geçen yıl Serie A'da 10 maça çıkan Riza Durmisi'nin sözleşmesi 2023 yılına kadar devam ediyor. Danimarkalı futbolcu milli takımda da oynuyor.
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