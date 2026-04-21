Rıza Kayaalp, 13. kez Avrupa şampiyonu olarak dünya rekoru kırdı!

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kilo finalinde Macar Vitek'i 7-1 yenen Rıza Kayaalp, altın madalya kazandı. Kariyerindeki 13'üncü Avrupa şampiyonluğuna ulaşan Rıza Kayaalp, Rus Karelin'i geride bırakarak adını güreş tarihine yazdırdı.

Emre Şen

Rıza Kayaalp, Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'nın ikinci gününde rekor için mindere geldi. Milli güreşçi, grekoromen stil 130 kilo finalinde Macar Darius Attila Vitek ile karşılaştı. Günün son müsabakasında dünya ikincisi rakibini 7-1 yenen Rıza, 13'üncü Avrupa şampiyonluğuna ulaşarak güreş tarihine geçti. Rıza, Türk bayrağını öperek minderde şampiyonluk turu attı.

DÜNYADA BUNU BAŞARABİLEN YOK

Rıza Kayaalp, Avrupa şampiyonalarında 13 altın madalya kazanan ilk güreşçi oldu. Yaşayan güreşçiler arasında efsane olarak tarihe geçen Rıza Kayaalp'in bu başarısı dünya basınında da gündeme oturdu.

KARALİN'İN REKORUNU TARİHE GÖMDÜ!

Rus Aleksandr Karelin ile paylaştığı rekorun tek sahibi olan milli güreşçi, adını spor tarihine "altın" harflerle yazdırdı.

Organizasyon tarihinde 15 kez finalde güreşen Rıza, 13 altın ve 2 gümüş madalya elde etti.

Avrupa şampiyonalarına damga vuran milli sporcu; 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023 ve 2026 yıllarında altın, 2011 ve 2024'te ise gümüş madalyanın sahibi oldu.

"Yaşayan efsane" Rıza Kayaalp, Tiran'daki şampiyonada dün son 16 turunda Ermeni Albert Vardanyan'ı, çeyrek finalde de Rus Marat Kamparov'u mağlup etti.

Rıza'nın 4-0 önde olduğu yarı final maçında Belaruslu Pavel Hlinchuk, yaptığı kural dışı hareket nedeniyle maçtan diskalifiye edildi.

5 DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU, 3 OLİMPİYAT MADALYASI VAR

Arnavutluk'ta rekor kıran milli güreşçi, kariyerinde dünya şampiyonalarında 5 kez kürsünün zirvesine çıktı.

Tecrübeli güreşçi, 2011 (İstanbul), 2015 (Las Vegas), 2017 (Paris), 2019 (Astana) ve 2022 (Belgrad) yıllarında dünya şampiyonluğu sevinci yaşadı.

Dünya şampiyonalarında ayrıca 3 gümüş ve 2 bronz madalya alan Rıza, organizasyon tarihinde 10 madalya kazanma başarısı gösterdi.

Rıza Kayaalp, olimpiyatlarda ise 1 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 3 madalya kazandı.

