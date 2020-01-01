Rıza Kayaalp 2019'da Türk güreş tarihine geçti

Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda kürsünün zirvesinde yer alan Rıza Kayaalp, organizasyonda üst üste 8, toplamda ise 9. kez altın madalya kazanma başarısı gösterdi.

Olimpiyat ikincisi Rıza, 9. kez Avrupa şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk güreşçi olarak tarihe geçti. Kazakistan'da yapılan Dünya Güreş Şampiyonası'nda da altın madalyayı rakiplerine kaptırmayan milli güreşçi, bir rekora daha imza attı. Rıza, grekoromen stilde 4. kez dünya şampiyonu olan ilk Türk sporcu unvanını elde etti.

SAKATLIĞINDAN KURTULDU, ESKİ FORMUNA KAVUŞTU

Rıza Kayaalp, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezon başında öncelikle sakatlık sorununu çözdüğünü, bunun da performansının artmasında etkili olduğunu söyledi.

2018'de sakatlıktan dolayı istediği performansı gösteremediğini belirten Rıza, "Boyun fıtığı 2-3 yıldır beni çok etkiliyordu. Sakatlığımdan kurtulduktan sonra eski formuma kavuştum. Öz güvenim daha da arttı. Daha iyi çalışmaya başladım. İyi antrenman yapınca performansım daha da arttı" diye konuştu.