SPOR

Rıza Kayaalp Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazandı!

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 17.09.2019 17:00 | Son Güncelleme

Dünya Güreş Şampiyonası grekoromen stil 130 kilo finalinde milli sporcu Rıza Kayaalp, Kübalı Oscar Pino Hinds'i yenerek altın madalya kazandı.

Rıza Kayaalp Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazandı!

Kazakistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kiloda altın madalyanın sahibi oldu.

Başkent Nur Sultan'daki şampiyonanın dördüncü gününde milli güreşçi Rıza, grekoromen stil 130 kilo finalinde Kübalı Oscar Pino Hinds ile karşılaştı.

Barys Arena'daki günün son müsabakasında Kübalı güreşçiyi 3-1 mağlup eden Rıza, altın madalya kazandı.

2020 Tokyo Olimpiyatları'na da kota alan Rıza, Küba asıllı Şilili dünya üçüncüsü Yasmani Acosta Fernandez ile Çinli Lingzhe Meng'i 4-0 yenerek çeyrek finale çıkmıştı.

Milli güreşçi, çeyrek finalde Gürcü Iakobi Kajaia'yı 5-1, yarı finalde ise Alman Eduard Popp'u 4-1 yenmişti.

RIZA'DAN YENİ REKOR

Rıza Kayaalp, grekoromen stilde 4 kez dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcu oldu.

Olimpiyat ikincisi Rıza, grekoromen stilde üçer dünya şampiyonluğu bulunan Hamza Yerlikaya ve Selçuk Çebi'yi geride bıraktı. Rıza, serbest stilde 4 kez dünya şampiyonluğu kazanan Hüseyin Akbaş'tan sonra bu rakama ulaşan ilk Türk güreşçi oldu.

Milli güreşçi, daha önce 2011, 2015 ve 2017 yıllarında da dünya şampiyonluğuna ulaşmıştı.

Rıza ayrıca bu yıl Romanya'da 9. Avrupa şampiyonluğuna ulaşarak, Türk sporcular arasında Hamza Yerlikaya ile paylaştığı rekorun tek sahibi olmuştu.

GREKOROMEN STİLDE 2 MADALYA

Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil müsabakaları tamamlandı.

Türkiye, grekoromen stilde 1 altın ve 1 bronz madalya, 2 olimpiyat kotası aldı.

Milli sporcu Cenk İldem, dün dünya üçüncüsü olmuştu.

İmamoğlu'nun vaatlerindendi! O sayı açıklandı İmamoğlu'nun vaatlerindendi! O sayı açıklandı
Ramil Guliyev yine zirvedeRamil Guliyev yine zirvede
Cenk İldem dünya üçüncüsü olduCenk İldem dünya üçüncüsü oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
rıza kayaalp Dünya Güreş Şampiyonası

En Çok Okunan Haberler

Afganistan'da canlı bombalı çifte saldırı! Çok sayıda ölü var

Afganistan'da canlı bombalı çifte saldırı! Çok sayıda ölü var

Köprüde intihar eden adama 'atla' diyen kadınlar hakkında karar

Köprüde intihar eden adama 'atla' diyen kadınlar hakkında karar

TFF üyesinin skandal videosu ortaya çıktı

TFF üyesinin skandal videosu ortaya çıktı

Yıldız isim Brugge'e karşı yok

Yıldız isim Brugge'e karşı yok

G.Saray'a CAS'tan iyi haber

G.Saray'a CAS'tan iyi haber

Maçta kural hatası mı var?

Maçta kural hatası mı var?

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
GRAFİKLİ - Rıza Kayaalp, 4. kez dünya şampiyonu

GRAFİKLİ - Rıza Kayaalp, 4. kez dünya şampiyonu

Bediha Gün, Dünya Güreş Şampiyonası'nda yarı finalde

Bediha Gün yarı finalde

San Marino'da şampiyon Marc Marquez

San Marino'da şampiyon Marquez

2019 Dünya Ralli Şampiyonası Türkiye etabını Sebastien Ogier kazandı

Türkiye Rallisi'nde zafer Ogier'in

Sümeyye Boyacı Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda ikinci oldu

Sümeyye Boyacı'dan tarihi başarı

Türkiye 3 - 0 Kuzey Makedonya (2019 Voleybol Erkekler Avrupa Şampiyonası)

Efeler set vermeden kazandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.