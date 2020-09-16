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Rızapaşa köyünün kanalizasyon hattı bakım onarım çalışmaları tamamlandı

BİLECİK HABERLERİ  | 16.09.2020 12:22 | Son Güncelleme

Bilecik’in Söğüt ilçesine bağlı Rızapaşa Köyü’nde kanalizasyon hattı bakım onarım çalışmaları tamamlandı.Söğüt’e 18 kilometre uzaklıktaki Rızapaşa Köyüne ait kanalizasyon hattında oluşan bir sıkıntı sonrası Köy Muhtarı Mehmet Karaoğlu, durumu hemen İl Özel İdaresine bildirdi.

Rızapaşa köyünün kanalizasyon hattı bakım onarım çalışmaları tamamlandı

Bilecik’in Söğüt ilçesine bağlı Rızapaşa Köyü’nde kanalizasyon hattı bakım onarım çalışmaları tamamlandı.
Söğüt’e 18 kilometre uzaklıktaki Rızapaşa Köyüne ait kanalizasyon hattında oluşan bir sıkıntı sonrası Köy Muhtarı Mehmet Karaoğlu, durumu hemen İl Özel İdaresine bildirdi. İdare personellerince yerinde yapılan inceleme neticesinde, tespit edilen yerlere iş makinesi, boru ve teknik destek yardımı yapılıp, vatandaşların mağduriyeti ivedilikle giderildi. Yapılan çalışmalar sonrası kanalizasyon şebeke hattı daha sağlıklı çalışır duruma getirildi.

Rızapaşa köyünün kanalizasyon hattı bakım onarım çalışmaları tamamlandı

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