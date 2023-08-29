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Rize-Artvin Havalimanı'na iniş kolaylığı için ikinci aletli iniş sistemi kuruluyor

29.08.2023 11:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Rize Milletvekili Muhammed Avcı, Rize-Artvin Havalimanı'na, olumsuz hava koşullarında iniş yapılabilmesi için ikinci aletli iniş sistemi (ILS) kurulumuna başlandığını bildirdi.

Avcı, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin denize inşa edilen ikinci havalimanı olma özelliğini taşıyan Rize-Artvin Havalimanı'nın, 14 Mayıs 2022'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından açılarak hizmete girdiğini anımsattı.

Açıldığı günden bu yana gelişimini sürdüren havalimanının Türkiye'nin prestij projeleri arasında yer aldığına dikkati çeken Avcı, şöyle devam etti:

"Rize-Artvin Havalimanı yüksek teknik donanımda yapıldı. Ancak Rize'nin dik ve yüksek sıradağları, sistemin tam kapasite verimlilikte çalışmasına mani olmaktaydı. Konuyla ilgili DHMİ Genel Müdürlüğü yetkilileri ile bir araya gelerek gerekli ihtiyaçları belirledik. Rize-Artvin Havalimanı'na ikinci ILS sistemi kurulmasını ve pistin CAT-2 olacak şekilde ışıklandırılması çalışmalarına hızlı şekilde başladık."

Avcı, sis, yağmur gibi olumsuz hava koşullarının çok yaşandığı, ayrıca bulut tavanının çok düşük olduğu Rize'de söz konusu çalışmaların neticelenmesiyle uçuşların iptal ve diğer havalimanlarına yönlendirilmesinin en aza düşürüleceğini vurgulayarak, "Türkiye'de ikinci ILS sisteminin çok az havalimanında olduğu bilinmektedir." ifadesini kullandı.

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Rize Rize-Artvin Havalimanı

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