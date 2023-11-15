Rize Belediyesi’nden 2 bin kişilik mezarlık takviyesi

Rize Belediyesi, Yağlıtaş Mahallesinde 2 bin kişi kapasiteli mezar yeri yapım çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. Belediyeden yapılan açıklamada, kentin ihtiyaçları doğrultusunda Yağlıtaş mahallesinde yeni mezarlık alanı için çalışmaların devam ettiği kaydedilerek, “Şehrimizin ihtiyaçları doğrultusunda Yağlıtaş mahallemizde belirlenen alanda yeni mezarlık alanı için çalışmalarımız devam ediyor. Projenin ilk etabında 5 bin metrekarelik alanda yaklaşık 2 bin mezar yeri oluşturulması planlanıyor” ifadelerine yer verildi.

