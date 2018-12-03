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Rize'de ilginç görüntü! Cami minaresini yatırdılar

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YAŞAM  | 03.12.2018 12:05 | Son Güncelleme

Rize'nin İkizdere ilçesindeki Karzavan Yaylası'nda çelik varillerin birleştirilmesiyle oluşturulan 7 metrelik minarenin kış aylarında çığdan zarar görmemesi için geliştirilen ilginç yöntem 10 yıldır uygulanıyor. Köylüler bu kış da makaralı düzeneğe bağlı minareyi yere yatırarak korumaya aldı.

Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Meşeköy sakinlerinin yaz aylarında çıktığı 2 bin 100 metre rakımlı Karzavan Yaylası'nda inşa edilen tek katlı cami için üst üste konulan çelik varillerin birleştirilmesi ile 7 metre uzunluğunda minare yapıldı. Ancak kış şartlarının zorlu geçtiği yaylada minare çığ nedeniyle birkaç kez yıkıldı. Minareyi korumak isteyen köylüler de ilginç bir çözüm geliştirdi. Elle çevrilebilen makaralı bir sisteme çelik telle bağlanan minare, kış aylarında çığdan korunması için 10 yıl önce yere yatırıldı. Köylüler bu kış da makaralı düzeneğe bağlı minareyi yere yatırarak korumaya aldı. Köylüler, yaz geldiğinde de yine aynı sistemle minareyi kaldıracak.

"MİNAREYİ YATIRMAZSAK ÇIĞ ALACAK"

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DHA'da yer alan habere göre Meşeköy Muhtarı Ahmet Tığcı, kış mevsiminde çığın minareyi yıkmaması için böyle bir yöntem geliştirdiklerini söyledi. Tığcı, "Bu bölge çığ alanı ve her kış büyük çığlar geliyor. Caminin minaresini daha önce 2-3 kez çığ aldı. Biz de minareyi korumak için böyle bir yöntem bulduk. Makaralı sitemle minareyi kışın yatırıyoruz, yazın kaldırıyoruz. Eğer bunu yapmazsak çığ yine alacaktı. Minareyi gelen çığlardan ve yoğun kar yağışından koruyoruz" dedi.

"ZARAR GÖRSÜN İSTEMİYORUZ"

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Meşeköylü Muhammet Kan da, "Minareyi çığ yıkıyordu. Biz de minareyi yatırarak kış moduna aldık. Çığlardan minare zarar görsün istemiyoruz. Her yıl minareyi yeniden yapmak yerine bu yola başvurduk. Sürekli minareyi tamir masrafından bezdik. Bu yüzden her yıl kış başında minareyi yatırıyoruz" diye konuştu. İbrahim Tiryaki ise "Arkadaşlara yardımcı oluyorum. Bu sevaba ben de ortak olmak istedim. İnşallah kazasız belasız minareyi yatırıp saracağız" ifadelerini kullandı.


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Anahtar Kelimeler:
rize cami Minare kış

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