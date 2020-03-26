Rize'nin asırlık lezzeti 81 ilde 81 okula dağıtılacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un okulların açılmasından sonra ilk teneffüsün 40 dakika olacağı açıklamasını yapmasıyla belediye başkanları arasında Twitter’da bir kampanya başladı. Belediye Başkanları öğrencilerin 40 dakika olacak ilk teneffüsleri için 81 ilde 81 okula şehirlerindeki meşhur ürünlerin gönderileceklerini açıklamaya başladı. Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin’in de çay göndereceğini söylemesi üzerine Rize Valisi Kemal Çeber Rize’ye özgü lezzetlerden biri olan 'Enişte lokumu’ veya ‘Kaynana lokumu' olarak adlandırılan yöresel ürünü göndereceğini dile getirdi. 81 İLDE 81 OKULA GÖNDERİLİECEK Sosyal medya üzerinden kendisini takip eden öğrencilerin kampanyaya destek vermesi için kendisinden talep talepte bulunduklarını dile getiren Rize Valisi Kemal Çeber "Benimde kampanyadan haberim öğrencilerim aracılığıyla oldu. Arkadaşlardan bazıları ‘Vali amca işte böyle bir kampanya var. Biz de katılalım mı?’ deyince memnuniyetle iştirak ettik. Ama biz bir farklılık yaptık. Belediye Başkanımız’la beraber görüştük beraber, katılalım dedik ve ‘81 ilde 81 okula çaylar Belediye Başkanı’ndan enişte lokumları Vali’den dedik” ifadelerini kullandı.

Enişte lokumunu kendisinin çok beğenerek tükettiğini ve herkesin de beğeneceğini dile getiren Vali Çeber "Herkes biliyor Rize çayı dünyanın en güzel, en özel çayı. Üzerine kar yağan tek çay ve Rize de bu işin merkezi. Enişte lokumu ise belki daha az bilinen bir ürünümüz. Aslında o da bizim çok geleneksel bir ürünümüz. Düğünlerden sonra gelin evlerinde bolca hazırlanıp, damat evine damat bohçası ile beraber gönderilen ve çok uzun süre tazeliğini muhafaza etme özelliği olan bir ürün. Birkaç da amacı olan bir ürün. Hem gelin aç kalmasın onu tok tutsun diye gönderildiği söylenen, hem damat evine ikram olduğu söylenen, aslında tatlı bir kurabiye. Onu çok seviyoruz, Rizeliler çok seviyor, eminim herkes de çok sevecek” dedi. GEÇMİŞTEN GELEN BİR GELENEK... Geçmişten gelen bir gelenek olan enişte lokumunu gelinin annelerinin kızlarının çeyizlerine bile koyduğunu sözlerine ekleyen Fatih Kandil “Rize’de önceden kaynanalar eniştelere düğün zamanları lokum ikram ederlerdi, çeyizlerine dahi lokum koyarlardı. O yüzden bunun ismi enişte lokumu olarak kalmış. Bazıları kaynana lokumu da diyor. Un, şeker, fındık unu, koyuyoruz içerisine ama bunun özelliği Rize tereyağından yapılıyor olması. Rize tereyağı ayrı bir lezzet veriyor ve bu şekilde ürünü takdim edebiliyoruz” şeklinde konuştu.