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Rize Sağlık Müdürlüğünden aşı çağrısı:

09.08.2021 13:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Son günlerde ilimiz genelinde Kovid-19 vaka sayıları hızlı bir şekilde artışa geçmiştir. Bu durum hastanelerimizde ve yoğun bakımlarımızda hasta sayılarına da ciddi manada yansımıştır" - "Bu hastalarımızın neredeyse yüzde 90'dan fazlasının ya hiç aşı olmamış ya da aşısını tamamlamamış kişilerden oluştuğunu görmekteyiz"

RİZE (AA) - Rize Sağlık Müdürlüğü, son günlerde il genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının hızlı şekilde arttığı belirtilerek, vatandaşlara aşı çağrısı yapıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, vatandaşın aşıya kolay erişmesi, sıkıntı ve zorluk yaşamaması için bugünden itibaren Kovid-19 aşılarının Rize genelindeki tüm sağlık tesislerinde randevusuz da uygulanacağı belirtildi.

Aşı olacakların randevu tarihi bekleyip zaman kaybetmelerine gerek olmadığı vurgulanan açıklamada, bu anlamda gerekli tüm aşıların tedarik edildiği aktarıldı.

Açıklamada, son günlerde il genelindeki vaka sayılarının hızlı şekilde artışa geçtiğine de dikkat çekilerek, "Bu durum, hastanelerimizde ve yoğun bakımlarımızda hasta sayılarına da ciddi manada yansımıştır. Bu hastalarımızın neredeyse yüzde 90'dan fazlasının ya hiç aşı olmamış ya da aşısını tamamlamamış kişilerden oluştuğunu görmekteyiz." ifadeleri kullanıldı.

Rize genelinde de hakim olan Kovid formunun Delta varyantı olduğu ve gençlerde dahi ağır seyrettiğinin görüldüğüne işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bununla beraber toplumsal hayatta neredeyse pandemiye yönelik etkin bir kısıtlamanın olmaması, özellikle düğün, kafeterya, lokanta ve benzeri toplu yerlerde maskeye dahi yeterince dikkat edilmeksizin bulunulması, toplumsal hareketliliğin aşırı artması, aktif tarım sezonunun yaşanıyor olması gibi birçok sebeple virüs hızla yayılım sürecine girmiştir. Virüse karşı halen elimizdeki tek ve en etkili güç olan aşı fırsatını asla kaçırmamalıyız. Çünkü net bir şekilde biliyoruz ki artık virüs hiç aşısını olmayan veya tamamlamayanlar arasında hızla yayılmakta ve ne yazık ki oldukça da ağır seyir göstermektedir."

Yoğun bakımda, henüz 20'li yaşlarda dahi hastalar bulunduğunun altı çizilen açıklamada, "Bu durum bizi çok derinden üzmektedir. Bir an önce zaman kaybetmeksizin aşı hakkı olan ama henüz aşısını olmamış ya da ikinci veya üçüncü doz aşısının zamanı geldiği halde herhangi bir sebeple olamamış tüm vatandaşlarımızı vakit geçirmeksizin aşı olmaya davet ediyoruz." değerlendirmesine yer verildi.

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