Rize ve Giresun'da kar nedeniyle 132 köy yolu ulaşıma kapandı

Rize'de yağış iki gündür aralıklarla devam ediyor.

İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre İkizdere'de 29, Kalkandere ve merkezde 17'şer, Çayeli'nde 10, Güneysu'da 9, Derepazarı'nda 7, Çamlıhemşin ve Ardeşen'de 6'şar, İyidere'de 4 olmak üzere 105 köyle ulaşım sağlanamıyor.

Kapalı yolları açmak için 75 kişiden oluşan ekipler, 46 iş makinesi yardımıyla karla mücadeleyi sürdürüyor.

Karayolları ekipleri ise İkizdere ilçesi Ovit Geçidi tünel bölgesinde ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan Kaçkar Dağları Milli Parkı'nda kalan yaylalara 50 santimetre kar düştüğü öğrenildi.

GİRESUN

Giresun'da kar dolayısıyla 27 köy yolu ulaşıma kapandı.

Valilikten alınan bilgiye göre, Alucra ve Espiye'de 7'şer, Dereli'de 6, Bulancak'ta 4, Şebinkarahisar'da 2 ve Yağlıdere'de 1 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri kapalı yolları ulaşıma açmak için çalışıyor.

