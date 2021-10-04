SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Rize'ye götürülmeyen Oğulcan Çağlayan'la ilgili yeni iddia!

Rize'ye götürülmeyen Oğulcan Çağlayan'la ilgili yeni iddia!

04.10.2021 16:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın Rizespor deplasmanına götürmediği Oğulcan Çağlayan'ın, güvenlik sebebiyle kadroda yer almadığı iddia edilmişti. Ancak Peri Ispartalı ile nişanlı olan Oğulcan'ın, yarın evleneceği ve hazırlıklar için Denizli'ye gittiği belirtildi.

Rize'ye götürülmeyen Oğulcan Çağlayan'la ilgili yeni iddia!

Rizespor maçında gerginlik çıkmaması adına deplasmana götürülmediği konuşulan Oğulcan'a, evlilik hazırlığında olduğu için izin verildiği belirtildi. Fanatik'in haberine göre; 26 yaşındaki kanat oyuncusu yarın dünyaevine girecek.

GÜLÜCÜK GÖNDERMESİ

spor-rize-ye-goturulmeyen-ogulcan-caglayan-la-ilgili-14437560_8359_m

Galatasaray, Oğulcan transferi nedeniyle gerginlik yaşadığı Ç.Rize Kulübü'nü mağlup ettikleri maçtan sonra sosyal medyada, "Aslanlarımız, lig sonuncusu Çaykur Rizespor karşısında 3 puanı 3 golle kazanıyor!" mesajını yazdı, ardından da "Şimdi çay saati" gönderisi attı. Oğulcan da gülen surat ifadesi paylaştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cacık yiyip ağız suyuyla gargara yaptı, ehliyeti kaptırdıCacık yiyip ağız suyuyla gargara yaptı, ehliyeti kaptırdı
PARTNER"Yanlışlıkla silinmiş!""Yanlışlıkla silinmiş!"
Galatasaray'ın golünü eleştirdi!Galatasaray'ın golünü eleştirdi!
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Oğulcan Çağlayan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı!

Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı!

Yeni bir parti daha geliyor

Yeni bir parti daha geliyor

Milli takım kampında yaptığı paylaşım olay oldu

Milli takım kampında yaptığı paylaşım olay oldu

Rıdvan Dilmen'den Ali Palabıyık'a sert sözler

Rıdvan Dilmen'den Ali Palabıyık'a sert sözler

Galatasaray'dan 16 yıl sonra bir ilk!

Galatasaray'dan 16 yıl sonra bir ilk!

İşte Sergen Yalçın'ın alacağı ceza

İşte Sergen Yalçın'ın alacağı ceza

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

A Millî Takımın aday kadrosu belli oldu

A Millî Takımın aday kadrosu belli oldu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Yılın bombası Galatasaray'dan!

Yılın bombası Galatasaray'dan!

Fenerbahçe maçı sonrası skandal sözler: Kendi şehrimizde kazandık

Fenerbahçe maçı sonrası skandal sözler: Kendi şehrimizde kazandık

Mesut Özil'e olay sözler: Tembel, işe yaramaz!

Mesut Özil'e olay sözler: Tembel, işe yaramaz!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.