YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Rize
  4. Rize'de "13. Red Bull Formulaz" tahta araba yarışları düzenlenecek

Rize'de "13. Red Bull Formulaz" tahta araba yarışları düzenlenecek

05.07.2022 13:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rize'de "13. Red Bull Formulaz" tahta araba yarışları düzenlenecek

RİZE (AA) - Rize'de "13. Red Bull Formulaz" tahta araba yarışları 17 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

Red Bull'dan yapılan yazılı açıklamada, Karadeniz Bölgesi'nde 1900'lü yılların başlarında yüksek noktalardan aşağı daha hızlı inmek için üretilen tahta arabaların, daha sonra zaman içinde popülerliğini artırarak yerel halk tarafından kullanılmaya başlandığı belirtildi.

Bölgenin gelenekselleşen tahta araba mücadelesi Red Bull Formulaz'ın, 17 Temmuz Pazar günü Ardeşen ilçesine bağlı Tunca beldesinde gerçekleştirileceği ifade edilirken, Red Bull ve Formulaz Derneği'nin 13. kez birlikte düzenleyeceği yarışa 18 yaş üstü kişilerin katılabileceği aktarıldı.

Tahta araçların en büyük yarışı olarak bilinen Red Bull Formulaz'ın bir kez daha kendine özgü kuralları ve eğlenceli parkuru ile hem katılımcılara hem de izleyicilere heyecan dolu anlar yaşatacağına işaret edilirken, şu ifadeler kullanıldı.

"Türkiye'nin dört bir yanından gelen yarışmacılar, kendilerinin tasarladığı birbirinden ilginç tahta arabalarla 1,6 kilometrelik parkuru yer yer saatte 60-70 kilometre hıza erişerek en kısa sürede tamamlamaya çalışacak. Tamamı tahtadan ve el yapımı olan araçların boyutları ise 170x70 santimetre ile sınırlı olacak. Yönlendirme için direksiyonu ve dört tekerleği bulunması şart olan araçlarda, tekerlek yükseklikleri de 25 santimetreyi aşamıyor. İçlerinde motor bulunmayan araçlar, yer çekimi ile yokuş aşağı hareket edecek. Red Bull Formulaz'ın Karadeniz kültürünü yaşatan bir başka özelliği ise tüm yarışmacıların giymesinin zorunlu olduğu kıl çorap ve kara lastik ayakkabılar."

40 yaş üstü katılımcıların ayrı kategoride yarışacağı Red Bull Formulaz'a, yaratıcılığı ve hızına güvenen tahta araba sahibi herkesin başvuru yapabileceği dile getirildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
ÇAYKUR ikinci sürgün kotasını dekara 550 kilogram olarak belirlediÇAYKUR ikinci sürgün kotasını dekara 550 kilogram olarak belirledi
Şanlıurfa'da arazi anlaşmazlığı kavgasında bir kişi silahla yaralandıŞanlıurfa'da arazi anlaşmazlığı kavgasında bir kişi silahla yaralandı
Başpehlivan Şimşek, Kırklareli'nin Büyükmandıra beldesinde davul zurnayla karşılandıBaşpehlivan Şimşek, Kırklareli'nin Büyükmandıra beldesinde davul zurnayla karşılandı
Anahtar Kelimeler:
Rize

Rize Namaz Vakitleri 5 Temmuz Salı

İmsak
02:46
Sabah
04:45
Öğle
12:28
İkindi
16:27
Akşam
20:01
Yatsı
21:50
Rize ECZANELER
Rize ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Şeytanın aklına gelmez! Kadınları filme almak için...

Şeytanın aklına gelmez! Kadınları filme almak için...

Patatesle neler yapabileceğinizi bilmiyorsunuz: Sıra dışı yöntem

Patatesle neler yapabileceğinizi bilmiyorsunuz: Sıra dışı yöntem

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Bunca yıldır çok yanlış yapmışız: Sedef, egzama, saç dökülmesi...

Bunca yıldır çok yanlış yapmışız: Sedef, egzama, saç dökülmesi...

Hastaneye akın ettiler! Görüntüsüyle şaşkınlık yarattı

Hastaneye akın ettiler! Görüntüsüyle şaşkınlık yarattı

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.