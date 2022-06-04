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Rize'de "17. Dağ Horozu Şenliği" gerçekleştirildi

04.06.2022 10:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğaseverler, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için koruma altında bulunan dağ horozunu zorlu yürüyüşün ardından görüntüledi

RİZE (AA) - Rize'nin İkizdere ilçesinde "17. İkizdere Dağ Horozu Şenliği" organize edildi.

Kaymakamlık ve İkizdere Belediyesi iş birliğinde düzenlenen şenlik, Sivrikaya köyüne bağlı 2 bin 300 rakımlı Büyük Yayla'da gerçekleştirildi.

Katılımcılar, Türkiye'de sadece Doğu Karadeniz'de yaşayan ve nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olduğu için koruma altına alınan dağ horozunu görebilmek için 04.00'te dürbün ve teleskopla gözlem yapmaya başladı.

Aralarında Kaymakam Hacı Kerim Meral, Belediye Başkanı Hakan Karagöz, İl Kültür ve Turizm Müdürü Esra Alemdaroğlu'nun da bulunduğu katılımcılardan bazıları zorlu bir saatlik yürüyüşün ardından dağ horozunu görüntülemeyi başardı.

Doğaseverler, daha sonra şenlik kapsamında foto safari yapmak için yayla turuna çıktı.

Bilimsel adı "Tetrao mlokosiewiczi" olan dağ horozu, Doğu Karadeniz'de Trabzon, Rize ve Artvin'in bir bölümü ile Ardahan'da 2 bin ile 3 bin rakımda yaşıyor.

- Salgın sonrasında yoğun katılım

İl Kültür ve Turizm Müdürü Esra Alemdaroğlu, gazetecilere, endemik kuş türü olan dağ horozunu çıplak gözle görmenin büyük bir şans olduğunu söyledi.

Rize'de kuş gözlemciliği, foto safari, dağ yürüyüşleri açısından çok elverişli vadiler bulunduğuna dikkati çeken Alemdaroğlu, "İkizdere Vadisi'nde özellikle bu mevsimde dağ horozunu gözlemlemek için ilgi duyanlar geliyor. Bu organizasyon için özel olarak gelen akademik bir kadro ve fotoğraf sanatçıları var. Pandemi nedeniyle ara verilmişti ama çok iyi bir katılım var." dedi.

Başkan Karagöz de etkinliğe yaklaşık 200 kişinin katıldığını belirterek "Bu coğrafyada endemik bir tür olan dağ horozunu görmeye çalıştık. Farklı noktalarda gözleme imkanı bulduk. Bölgemiz kuş çeşitliliği anlamında da çok zengin. Bu etkinlikte bir farkındalık oluşturmaya çalıştık. Kuş gözlemciliği ilgi görüyor ve İkizdere Vadisi'nin de bu pastadan pay alması için çalışıyoruz." diye konuştu.

Kuş gözlemcileri de uzun bir aranın ardından gözlem yapma şansı buldukları için mutlu olduklarını ifade etti.

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