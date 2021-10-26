YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Rize
  4. Rize'de 7 kilo 600 gram skunk ele geçirildi

Rize'de 7 kilo 600 gram skunk ele geçirildi

26.10.2021 13:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rize'de 7 kilo 600 gram skunk ele geçirildi

RİZE (AA) - Rize'de uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonda 7 kilo 600 gram skunk ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu ile mücadele kapsamında istihbari çalışmalar sonucunda Pazar ilçesinde bir adrese operasyon düzenlendi.

Narkotik dedektör köpeği "Atak"ın da yer aldığı aramada, B.K'ya ait ev ve eklentilerinde 7 kilo 600 gram skunk ile 4 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Ekipler, şüpheli B.K'yı gözaltına aldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sular çekildi, ortaya çıkan görüntü kahretti! Telef oldularSular çekildi, ortaya çıkan görüntü kahretti! Telef oldular
PARTNERSami Saydan'ı acılı gününde eski sevgilisi Tuba Büyüküstün yalnız bırakmadıSami Saydan'ı acılı gününde eski sevgilisi Tuba Büyüküstün yalnız bırakmadı
Vali Kemal Çeber'den Çaykur Rizespor'a ziyaretVali Kemal Çeber'den Çaykur Rizespor'a ziyaret
Anahtar Kelimeler:
Rize

Rize Namaz Vakitleri 26 Ekim Salı

İmsak
05:09
Sabah
06:35
Öğle
12:07
İkindi
15:01
Akşam
17:29
Yatsı
18:49

Rize Nöbetçi Eczaneler26 Ekim Salı

Sevgi Eczanesi
Merkez
Sevgi Eczanesi
Merkez
Sevgi Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Rize ECZANELER
Rize ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Muhasebecilikten artakalan zamanlarında "ata tohumu" yetiştiriyor

Muhasebecilikten artakalan zamanlarında "ata tohumu" yetiştiriyor

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Şanlıurfa'da otomobilin devrildiği kazada ölenlerin sayısı 4'e yükseldi

Şanlıurfa'da otomobilin devrildiği kazada ölenlerin sayısı 4'e yükseldi

Samsunspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından

Samsunspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından

Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm

Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.