Rize'de 7 kilo 600 gram skunk ele geçirildi

RİZE (AA) - Rize'de uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonda 7 kilo 600 gram skunk ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu ile mücadele kapsamında istihbari çalışmalar sonucunda Pazar ilçesinde bir adrese operasyon düzenlendi.

Narkotik dedektör köpeği "Atak"ın da yer aldığı aramada, B.K'ya ait ev ve eklentilerinde 7 kilo 600 gram skunk ile 4 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Ekipler, şüpheli B.K'yı gözaltına aldı.

