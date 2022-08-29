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Rize'de ağaca çıkarak meyve yiyen iki ayı görüntülendi

29.08.2022 13:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rize'de ağaca çıkarak meyve yiyen iki ayı görüntülendi

RİZE (AA) - Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde ağaca çıkarak meyve yiyen iki ayı, cep telefonuyla görüntülendi.

İlçeye bağlı Kaplıca köyüne kadar gelen iki ayı, bir evin bahçesindeki meyve ağacına tırmandı. Bir süre ağacın üzerinde meyve yiyen ayılar, daha sonra aşağı inerek gözden kayboldu.

İki aynının bu anları ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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Anahtar Kelimeler:
Rize Çamlıhemşin ayı

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