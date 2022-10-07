Rize'de Akarsu Slalom Türkiye Şampiyonası düzenlendi

RİZE (AA) - Rize'de düzenlenen Akarsu Slalom Türkiye Şampiyonası sona erdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Kano Federasyonu 2022 takviminde yer alan şampiyona, kentin Ardeşen ilçesindeki Fırtına Vadisi'nde yer alan Recep Yazıcı Kano Parkuru'nda gerçekleştirildi. İki gün süren şampiyonaya 6 kulüpten 44 sporcu katıldı.

Şampiyonada dereceye giren sporcu ve kulüplere kupa ile madalyalarını, Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı, Rize Gençlik ve Spor İl Müdürü Gürhan Yıldız, Ardeşen Belediye Başkanı Avni Kahya ve diğer protokoldekiler verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gürhan Yıldız, şu ifadeleri kullandı:

"Akarsu Kano Slalom Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duymaktayız. Rize ilimiz doğal güzellikleri açısından su sporlarına müsait bir coğrafyaya sahip. Biz de bu güzellikleri avantaja çevirip, kano ve kürek yarışlarında tüm organizasyonlara talibiz. Böylesine güzel bir şampiyonanın kentimizde yapılmasında emeği olan herkese teşekkür ediyorum."​​​​​​​

