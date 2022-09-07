Rize'de çay bahçesine giren ayı görüntülendi

RİZE (AA) - Rize'nin Güneysu ilçesinde çay bahçesine giren ayı, cep telefonuyla görüntülendi.

İlçeye bağlı Başköy köyünde yaşayan Abdullah Peçe, çay bahçesine doğru giderken ayı gördü. Peçe, bölgede bir süre dolaşan ayıyı cep telefonu kamerası ile kaydetti.

Görüntülerde, Peçe'nin çay bahçesinin içinden etrafa bakınan ayıya "Sen ne bakıyorsun. Git bakayım, çabuk kaybol." dediği anlar da yer alıyor.



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