Rize'de denize giren çocuk boğuldu

RİZE (AA) - Rize'de denize giren 17 yaşındaki çocuk boğuldu.
Çiftekavak Mahallesi'ndeki plajdan arkadaşları ile denize giren Ebrar Aktaş, bir anda gözden kayboldu. Ailesinin durumu fark ederek yardım istemesi üzerine olay yerine deniz polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Aktaş, deniz polisi ve vatandaşların yaklaşık yarım saatlik çalışmasının ardından bulunarak sudan çıkartıldı.
Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Rize Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Aktaş, hayatını kaybetti.
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