Rize'de dereye düşen otomobildeki çift, aracın üzerine çıkarak kurtuldu

RİZE (AA) - Rize'de dereye düşen otomobildeki çift, jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Çamlıhemşin ilçesi Fırtına Vadisi'nde bulunan Zilkale istikametinden ilçe merkezine seyir halindeki Celal Güçer'in kullandığı 61 AEP 308 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Çat Deresi'ne düştü.

Derenin debisinin yüksek olması nedeniyle sürücü Celal ve eşi Zeynep Güçer, otomobilin üzerine çıkarak çevredekilerden yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine Rize Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK) ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobilin üzerinde mahsur kalan Güçer çifti, JAK ekipleri tarafından ip atılarak kurtarıldı.

Hafif yaralı çift, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Pazar Kaçkar Devlet Hastanesine kaldırıldı.



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