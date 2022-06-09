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Rize'de fotoğraf çektirirken dereye düşen turisti arama çalışmaları sürüyor

09.06.2022 13:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rize'de fotoğraf çektirirken dereye düşen turisti arama çalışmaları sürüyor

RİZE (AA) - Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde fotoğraf çektirirken dereye düşen Ummanlı turisti arama çalışmalarına devam edildi.

AFAD öncülüğünde jandarma, JAK, deniz polisi ve sağlıkçılardan oluşturulan 25 kişilik ekip, Galer Düzü mevkisinde 3 Haziran'da fotoğraf çektirirken dengesini kaybederek dereye düşen Al Rawahi Favvzi Faız Zaid'i (49) arama çalışmalarını sürdürdü.

Ekipler, çalışmalarını Galer Düzü ile Çamlıhemşin arasındaki yaklaşık 22 kilometrelik mesafede gerçekleştirdi.

Suyun bulanıklığı ve debisinin yüksekliği nedeniyle zorlanan ekipler, kendilerini iple bağlayarak dereye girmeye çalıştı. Ekipler, zaman zaman dere üzerinde oluşan kar tünellerine girerek bölgede arama yaptı.

Zaid'in arkadaşları da arama çalışmalarını takip etti.

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