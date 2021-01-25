YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Rize
  4. Rize'de iki kamyonet çarpıştı: 7 yaralı

Rize'de iki kamyonet çarpıştı: 7 yaralı

25.01.2021 14:21 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rize'de iki kamyonet çarpıştı: 7 yaralı

RİZE (AA) - Rize'de iki kamyonetin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gaffur Can Arıcan'ın (20) kullandığı 53 DB 931 plakalı kamyonet, Küçükçayır-Rize yolu Salarha kavşağında Nihat Kork (28) idaresindeki 53 FH 467 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada iki kamyonette bulunan 7 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER David Beckham'ın oğlunun sırtında yazanı öğrenen şaşkına dönüyor David Beckham'ın oğlunun sırtında yazanı öğrenen şaşkına dönüyor
'Çocuklar senden değil' iddiası ortalığı karıştırdı! Anne, hukuk mücadelesini kazandı 'Çocuklar senden değil' iddiası ortalığı karıştırdı! Anne, hukuk mücadelesini kazandı

Rize Namaz Vakitleri 25 Ocak Pazartesi

İmsak
05:59
Sabah
07:28
Öğle
12:35
İkindi
15:09
Akşam
17:33
Yatsı
18:56

Rize Nöbetçi Eczaneler25 Ocak Pazartesi

Fakülte Eczanesi
Merkez
Lokman Hekim Eczanesi
Merkez
Işık Eczanesi
Ardesen
Çayeli Eczanesi
Cayeli
Deniz Eczanesi
Findikli
Şifa Eczanesi
Kalkandere
Büyük Eczanesi
Pazar
Tümünü Göster
Rize ECZANELER
Rize ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Hes Kablo Kayserispor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Hes Kablo Kayserispor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de Galatasaray'ı konuk edecek

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de Galatasaray'ı konuk edecek

Samsunspor'da çevrim içi toplantı

Samsunspor'da çevrim içi toplantı

67 yaşındaki adam evinde ölü olarak bulundu

67 yaşındaki adam evinde ölü olarak bulundu

Diğer Haberler

Rize’deki yangında ev kullanılamaz hale geldi

Rize’deki yangında ev kullanılamaz hale geldi

Rize'de yangında evin ikinci katı kullanılamaz hale geldi

Rize'de yangında evin ikinci katı kullanılamaz hale geldi

Rize'de vinç sepetinden düşen kişi öldü

Rize'de vinç sepetinden düşen kişi öldü

Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir maçına 12 eksikle gitti

Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir maçına 12 eksikle gitti

Doğu Karadeniz'de kar yağışı etkili oluyor

Doğu Karadeniz'de kar yağışı etkili oluyor

Rize’de 81 köy yolu ulaşıma kapandı

Rize’de 81 köy yolu ulaşıma kapandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.