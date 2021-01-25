Rize'de iki kamyonet çarpıştı: 7 yaralı

RİZE (AA) - Rize'de iki kamyonetin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gaffur Can Arıcan'ın (20) kullandığı 53 DB 931 plakalı kamyonet, Küçükçayır-Rize yolu Salarha kavşağında Nihat Kork (28) idaresindeki 53 FH 467 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada iki kamyonette bulunan 7 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

