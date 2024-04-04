Rize’de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı

Kaza, saat 22.00 sıralarında Ardeşen ilçesi Karadeniz Sahil Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.E. kontrolündeki otomobil ile R.D. idaresindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Kazada sürücüler ile H.E., R.E, M.S., Z.P ile Y.P. yaralandı. Olay yerine ihbar üzerine sağlık ekipleri çağırıldı. Kazada yaralanan 7 kişi yapılan ilk müdahalenin ardından Kaçkar Devlet Hastanesi ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.





