YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Rize
  4. Rize’de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı

Rize’de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı

İHA İHA
04.04.2024 08:01
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rize’nin Ardeşen ilçesinde 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

Rize’de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı

Kaza, saat 22.00 sıralarında Ardeşen ilçesi Karadeniz Sahil Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.E. kontrolündeki otomobil ile R.D. idaresindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Kazada sürücüler ile H.E., R.E, M.S., Z.P ile Y.P. yaralandı. Olay yerine ihbar üzerine sağlık ekipleri çağırıldı. Kazada yaralanan 7 kişi yapılan ilk müdahalenin ardından Kaçkar Devlet Hastanesi ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Yerel Seçim 2024


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bursa'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 64 zanlıdan 10'u tutuklandıBursa'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 64 zanlıdan 10'u tutuklandı
Tadilat yaptığı evi soyduTadilat yaptığı evi soydu
Bandırma’da masaj salonuna fuhuş operasyonuBandırma’da masaj salonuna fuhuş operasyonu
Anahtar Kelimeler:
Rize

Rize Namaz Vakitleri 4 Nisan Perşembe

İmsak
04:21
Sabah
05:49
Öğle
12:26
İkindi
16:02
Akşam
18:53
Yatsı
20:15
Rize ECZANELER
Rize ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Sokak modasının en gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

Sokak modasının en gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Kas ağrılarına son! Çok satan masaj aleti günün fırsat ürünü

Kas ağrılarına son! Çok satan masaj aleti günün fırsat ürünü

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.