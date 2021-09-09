YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Rize
  4. Rize'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Rize'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

09.09.2021 10:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rize'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

RİZE (AA) - Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ardeşen-Çamlıhemşin kara yolunda, Muhammet Çepnioğlu yönetimindeki 53 AAG 680 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Funda Saral'ın kullandığı 61 JC 450 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle araçta sıkışan Çepnioğlu, itfaiye ekiplerinin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Çepnioğlu ile diğer sürücü Saral, Kaçkar Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tartışma yaratmıştı! Bakan Karaismailoğlu'ndan 'U' logosu açıklamasıTartışma yaratmıştı! Bakan Karaismailoğlu'ndan 'U' logosu açıklaması
Kaliforniya cinsel ilişki sırasında partnerin rızası olmadan prezervatif çıkarmayı yasakladıKaliforniya cinsel ilişki sırasında partnerin rızası olmadan prezervatif çıkarmayı yasakladı
Anzer balının kilogramı 1200 lira olduAnzer balının kilogramı 1200 lira oldu
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Rize

Rize Namaz Vakitleri 9 Eylül Perşembe

İmsak
04:17
Sabah
05:45
Öğle
12:20
İkindi
15:55
Akşam
18:45
Yatsı
20:08

Rize Nöbetçi Eczaneler 9 Eylül Perşembe

Fakülte Eczanesi
Merkez
Fakülte Eczanesi
Merkez
Fakülte Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Rize ECZANELER
Rize ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Mardin'de eşini öldürdüğü gerekçesiyle aranan kişi ölü bulundu

Mardin'de eşini öldürdüğü gerekçesiyle aranan kişi ölü bulundu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Samsunspor, Gineli forvet Elhadj Abdourahamane Bah ile anlaştı

Samsunspor, Gineli forvet Elhadj Abdourahamane Bah ile anlaştı

Konya'da iş kazasında yaralanan genç hayatını kaybetti

Konya'da iş kazasında yaralanan genç hayatını kaybetti

Çorum'da uyuşturucu zanlısı ikinci kattan atlayıp yaralı halde kaçmaya çalıştı

Çorum'da uyuşturucu zanlısı ikinci kattan atlayıp yaralı halde kaçmaya çalıştı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.