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Rize'de ırmağa yuvarlanan yaşlı kadın yaralı kurtarıldı

10.02.2021 11:38 | Son Güncelleme:
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Rize'de ırmağa yuvarlanan yaşlı kadın yaralı kurtarıldı

RİZE (AA) - Rize'nin Çayeli ilçesinde kaybolan yaşlı kadın, yuvarlandığı ırmaktan ağır yaralı olarak kurtarıldı.

İlçeye bağlı Madenli beldesi Aloğlu Mahallesi'ndeki evinden dün sabah ayrılan 83 yaşındaki Ayşe Aloğlu'nun geri dönmemesi üzerine yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

Jandarma ve sağlık ekiplerinin vatandaşlarla birlikte yaptığı aramada Aloğlu, ormanlık alanda ırmak içerisine yuvarlanmış halde bulundu.

Çayeli Belediyesi itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından yuvarlandığı yerden çıkartılan Aloğlu, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Aloğlu'nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

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