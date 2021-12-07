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Rize'de jeotermal kaynak ve doğal mineralli su işletme ruhsatı ihale edilecek

07.12.2021 10:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rize'de jeotermal kaynak ve doğal mineralli su işletme ruhsatı ihale edilecek

Rize'de jeotermal kaynak ve doğal mineralli su işletme ruhsatı ihaleye çıkarıldı.

Rize Valiliği İl Encümeni Başkanlığının konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi Kaplıca köyü sınırları içerisinde yer alan ve ruhsatı iptal edilen 479,76 hektarlık alan 30 yıl süreyle açık artırma usulüyle ihale edilecek.

Muhammen bedeli 56 bin 72 lira ve geçici teminat bedeli 1682 lira olarak belirlenen sahanın ihalesi, 14 Aralık Salı günü saat 11.00'de İl Özel İdaresi'nde yapılacak.

İsteklilerin belgelerini en geç 13 Aralık Pazartesi günü mesai bitimine kadar Rize İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğüne teslim etmesi gerekiyor.

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