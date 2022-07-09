YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Rize
  4. Rize'de kaçan kurbanlık boğa yaklaşık bir saatlik mücadelenin ardından yakalandı

Rize'de kaçan kurbanlık boğa yaklaşık bir saatlik mücadelenin ardından yakalandı

09.07.2022 10:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rize'de kaçan kurbanlık boğa yaklaşık bir saatlik mücadelenin ardından yakalandı

RİZE (AA) - Rize'de kaçan kurbanlık boğa, Rize Belediyesinin kurban timi tarafından yakalandı.

Merkeze bağlı İslampaşa Mahallesi'nde kesime hazırlanan boğa, sahibinin elinden kaçtı.

Menderes Bulvarı'na çıkan boğa, trafik güvenliğini tehlikeye düşürdü. Boğa sahipleri, durumu polis ekipleri ve Rize Belediyesinin kurban timine bildirerek yardım istedi.

Ekipler, boğanın yakalanması için sahipleri ile çalışma başlattı.

Kurbanlık boğa, yaklaşık bir saat süren mahalle aralarındaki kovalamacanın ardından iki mahalle uzaklıkta yakalanarak elektrik direğine bağlandı.

Boğa, daha sonra kamyona konularak kesileceği alana götürüldü.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil, Rize'de trafik uygulamasına katıldıİçişleri Bakan Yardımcısı Erdil, Rize'de trafik uygulamasına katıldı
Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandıAfyonkarahisar'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Tokat'ta devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandıTokat'ta devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Rize

Rize Namaz Vakitleri 9 Temmuz Cumartesi

İmsak
02:50
Sabah
04:47
Öğle
12:28
İkindi
16:27
Akşam
19:59
Yatsı
21:47
Rize ECZANELER
Rize ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yıllarca erkek olarak yaşadı! Meğerse kadınmış

Yıllarca erkek olarak yaşadı! Meğerse kadınmış

Anne adayları dikkat: Sakın yapmayın! Erken doğum tehlikesi

Anne adayları dikkat: Sakın yapmayın! Erken doğum tehlikesi

Tatilinizden aldığınız keyfi maksimum hâle getirecek ürün önerileri

Tatilinizden aldığınız keyfi maksimum hâle getirecek ürün önerileri

Cinsel tercih itirafı! "Sevişmek istediği tek kadın..."

Cinsel tercih itirafı! "Sevişmek istediği tek kadın..."

Farkında olmadan yapıyorsunuz! Kurban etini mundar etmeyin

Farkında olmadan yapıyorsunuz! Kurban etini mundar etmeyin

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.