YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Rize
  4. Rize'de kaçarken sahibini yaralayan boğa dere yatağında kesildi

Rize'de kaçarken sahibini yaralayan boğa dere yatağında kesildi

09.07.2022 13:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rize'de kaçarken sahibini yaralayan boğa dere yatağında kesildi

RİZE (AA) - Rize'de kaçarken sahibini yaralayan boğa, yakalandığı dere yatağında kesildi.

Pazar ilçesine bağlı Dernek köyünde kesime hazırlanan Yusuf ve Cevat Okumuş ile ortaklarına ait boğa kaçtı.

Boğa, kaçarken önünde bulunan Yusuf Okumuş'a boynuzuyla vurarak bir süre yerde sürükledi.

Kaburgası kırılan Okumuş, kaldırıldığı Kaçkar Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Bölgeden uzaklaşarak ormanlık alanda bir süre koşan boğa, Şehitlik Deresi yatağına indi.

Boğa sahiplerinin yardım istemesi üzerine olay yerine Rize Özel İdare Kurban Timi geldi. Kurbanlık boğa, yaklaşık bir saat süren mücadelenin ardından iğne yardımı ile sakinleşti.

Bulunduğu yerde kesilen boğa, daha sonra ilkel teleferik yardımı ile yola ulaştırıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Rize'de kaçan kurbanlık boğa yaklaşık bir saatlik mücadelenin ardından yakalandıRize'de kaçan kurbanlık boğa yaklaşık bir saatlik mücadelenin ardından yakalandı
İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil, Giresun'da trafik denetimine katıldı:İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil, Giresun'da trafik denetimine katıldı:
Antalya'da inşaat kazısı sırasında sarkıt ve dikitlerin olduğu mağara bulunduAntalya'da inşaat kazısı sırasında sarkıt ve dikitlerin olduğu mağara bulundu
Anahtar Kelimeler:
Rize

Rize Namaz Vakitleri 9 Temmuz Cumartesi

İmsak
02:50
Sabah
04:47
Öğle
12:28
İkindi
16:27
Akşam
19:59
Yatsı
21:47
Rize ECZANELER
Rize ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bilmemek ayıp değil! Biliyormuş gibi yapmak ayıp

Bilmemek ayıp değil! Biliyormuş gibi yapmak ayıp

Yakın meşaleleri: Bu hafta kutlama var! Haftalık burç yorumları

Yakın meşaleleri: Bu hafta kutlama var! Haftalık burç yorumları

Sizi yormadan bütün evinizi köşe bucak temizleyecek en iyi robot süpürgeler

Sizi yormadan bütün evinizi köşe bucak temizleyecek en iyi robot süpürgeler

Dondurmayı bırakın bileklerinizi yalayın!

Dondurmayı bırakın bileklerinizi yalayın!

Havada ilginç anlar! Uçak yönünü değiştirdi, yolcular isyan etti

Havada ilginç anlar! Uçak yönünü değiştirdi, yolcular isyan etti

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.