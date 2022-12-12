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Rize'de kale direğinin altında kalarak hayatını kaybeden Yiğit'in okulunda hüzün hakim

12.12.2022 10:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rize'de, üzerine kale direği devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Çaykur Rizespor'un altyapı oyuncusu Yiğit Demirel'in okulunda, ders zilinin çaldığı ilk gün hüzün hakimdi.

Rize'de kale direğinin altında kalarak hayatını kaybeden Yiğit'in okulunda hüzün hakim

İl Milli Eğitim Müdürü Engin Emen, Yiğit Demirel'in eğitim gördüğü Doğuş Çay İlkokulu 3-B sınıfını ziyaret etti.

9 yaşındaki Yiğit'in sırasına fotoğrafı, futbol topu ve çiçek bırakılan ziyarette, sınıf arkadaşları gözyaşlarını tutamadı. Öğrencilerin, Yiğit'in hastanede tedavisinin devam ettiği dönemde çizdikleri resimler ve yazdıkları yazıları, sınıf panosuna astıkları gözlendi.

Milli Eğitim Müdürü Emen, çocukları teselli etmeye çalıştı.

Arkadaşlarının kaybından dolayı üzüntü yaşayan çocuklara psikolojik destek sağlaması için okulun rehber öğretmeninin yanı sıra din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni de görevlendirildi. Diğer öğretmenler de çocuklara manevi destek verecek.

"YİĞİT BİZİM MELEĞİMİZDİ, YİNE MELEK OLDU GİTTİ"

Emen, gazetecilere, tüm Rize'nin, Çaykur Rizespor'un ve Milli Eğitim camiasının çok büyük bir acı yaşadığını söyledi.

Yiğit'i bir kaza sonucu kaybetmenin derin acı oluşturduğuna işaret eden Emen, şunları kaydetti:

"Yoğun bakım savaşını kaybetti. Dün onu cennete uğurladık. Allah mekanını cennet etsin. Geride kalanlara, camiamıza sabırlar versin. Babası bizim personelimiz. Hakikaten bir itidal abidesiydi. Çocuklarımız son derece üzgün. Allah böyle acıyı milletimize, hiç kimseye, insanlara göstermesin. Hiçbir insan topluluğuna küçük çocukların ölümünü göstermesin. Çok yıkıcı oldu. Allah'tan gelene bir şey denilmiyor. Bazen takdire tedbir kar etmiyor. Devletin bütün imkanları seferber edildi ama maalesef çocuğumuz kurtulamadı."

Sınıf öğretmeni Gülnur Aydın ise gözyaşlarını tutamayarak, "Yiğit bizim meleğimizdi, yine melek oldu gitti. Çok üzgünüz, söz bitmiş şu anda. Onu özleyeceğiz. Çok sevimli bir öğrencimizdi." dedi.

Mehmet Cengiz Tesisleri Altyapı Futbol Sahası'nda, 7 Aralık'ta gerçekleştirilen antrenman öncesi üzerine kale direği devrilmesi sonucu ağır yaralanan Yiğit Demirel, tedavi gördüğü Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde önceki gün hayatını kaybetmişti. Yiğit'in cenazesi, dün Derepazarı ilçesine bağlı Çukurlu köyündeki aile mezarlığına defnedilmişti.

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