YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Rize
  4. Rize'de kamyonetin çay bahçesine devrildiği kazada 1 kişi yaralandı

Rize'de kamyonetin çay bahçesine devrildiği kazada 1 kişi yaralandı

31.05.2022 18:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rize'de kamyonetin çay bahçesine devrildiği kazada 1 kişi yaralandı

RİZE (AA) - Rize'nin Pazar ilçesinde kamyonetin çay bahçesine devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde Mustafa Bal'ın kullandığı 53 ABJ 176 plakalı kamyonet virajı alamayınca çay bahçesine devrildi.

Kazada, kamyonette bulunan sürücünün eşi Fahriye Bal yaralandı. Kaçkar Devlet Hastanesine kaldırılan Bal'ın, hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Sürücü Mustafa Bal, gazetecilere, cenaze töreninden döndüklerini belirterek, "Boşluğu fark edince manevra yapma imkanım kalmadı. Fark edince iş işten geçmişti, yapabileceğimiz bir şey yoktu. Yolun genişletilmesi başka kazaların önüne geçecektir." dedi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ev ve arazilerine ilkel teleferikle ulaşıyorlarEv ve arazilerine ilkel teleferikle ulaşıyorlar
Fethiye'de "Müsilaj Operasyonu"nda yakalanan 3 zanlı tutuklandıFethiye'de "Müsilaj Operasyonu"nda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
Bodrumspor, ilk kez Spor Toto 1. Lig'deBodrumspor, ilk kez Spor Toto 1. Lig'de
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Rize

Rize Namaz Vakitleri 31 Mayıs Salı

İmsak
02:47
Sabah
04:42
Öğle
12:21
İkindi
16:19
Akşam
19:50
Yatsı
21:36
Rize ECZANELER
Rize ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sekiz kez ölümden dönen kadın ''Kolumu kesin!'' diye yalvarıyor

Sekiz kez ölümden dönen kadın ''Kolumu kesin!'' diye yalvarıyor

Hakemle başı belaya girdi! Kıyafeti uygun bulunmayınca...

Hakemle başı belaya girdi! Kıyafeti uygun bulunmayınca...

Sizi yıllarca idare edecek amiral gemisi telefon modelleri

Sizi yıllarca idare edecek amiral gemisi telefon modelleri

“O kadar zenginim ki 41 yaşında emekli olacağım”

“O kadar zenginim ki 41 yaşında emekli olacağım”

Korunduğunuzu zannediyorsunuz! Verdiğiniz zararı bir bilseniz...

Korunduğunuzu zannediyorsunuz! Verdiğiniz zararı bir bilseniz...

Pürüzsüz bir cilt için Braun Silk Expert Pro 5 incelemesi ve kullanıcı yorumları

Pürüzsüz bir cilt için Braun Silk Expert Pro 5 incelemesi ve kullanıcı yorumları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.