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Rize'de kamyonetin devrildiği kazada 2 kişi yaralandı

05.09.2022 17:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rize'de kamyonetin devrildiği kazada 2 kişi yaralandı

Rize'de kamyonetin devrildiği kazada 2 kişi yaralandı

RİZE (AA) - Rize'nin Pazar ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

E.H'nin kullandığı 53 AAB 903 plakalı kamyonet, ilçeye bağlı Balıkçı köyünde refüje çarparak devrildi.

Kazada sürücü E.H. ile Y.B. yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Pazar Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, kamyonetin kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı

Rize'de kamyonetin devrildiği kazada 2 kişi yaralandı

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trafik kazası Rize

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