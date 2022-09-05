Rize'de kamyonetin devrildiği kazada 2 kişi yaralandı

RİZE (AA) - Rize'nin Pazar ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

E.H'nin kullandığı 53 AAB 903 plakalı kamyonet, ilçeye bağlı Balıkçı köyünde refüje çarparak devrildi.

Kazada sürücü E.H. ile Y.B. yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Pazar Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, kamyonetin kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı

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