YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Rize
  4. Rize'de kaybolan işçi bulundu

Rize'de kaybolan işçi bulundu

12.09.2022 18:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rize'de kaybolan işçi bulundu

RİZE (AA) - Rize'nin İkizdere ilçesinde kaybolan Karayolları işçisi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Karayolları 103. Şube Şefliği'ne bağlı İkizdere Çamlık Bakımevinde görevli Halim Türüt, gece geç saatlerde kişisel eşyalarını bırakıp bakımevinden ayrıldı.

Çalışma arkadaşlarının Türüt'ün kaybolduğu ihbarında bulunması üzerinde bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

Jandarma, AFAD, İkizdere Arama Kurtarma (İDAK) ekipleri ve arama kurtarma köpekleri ile yapılan arama çalışmaları sonucu Türüt, yaklaşık 200 metre uzaklıkta bulundu.

Türüt, 112 Acil Servis ekiplerince Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Rize'de otomobilin yedek lastiğine gizlenmiş 6 ruhsatsız tabanca ele geçirildiRize'de otomobilin yedek lastiğine gizlenmiş 6 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
GÜNCELLEME - İzmir'de takla atan otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandıGÜNCELLEME - İzmir'de takla atan otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Ordu'da iki kardeş aynı gün bir saat arayla vefat ettiOrdu'da iki kardeş aynı gün bir saat arayla vefat etti
Anahtar Kelimeler:
Rize İkizdere karayolları

Rize Namaz Vakitleri 12 Eylül Pazartesi

İmsak
04:21
Sabah
05:48
Öğle
12:19
İkindi
15:52
Akşam
18:41
Yatsı
20:02
Rize ECZANELER
Rize ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kan davalı oldukları söyleniyordu! Yan yana yürümeleri şoke etti

Kan davalı oldukları söyleniyordu! Yan yana yürümeleri şoke etti

Kraliçe Elizabeth’in Atatürk sözleri yeniden gündemde

Kraliçe Elizabeth’in Atatürk sözleri yeniden gündemde

PARTNER
Kadınların çok beğendiği erkek parfümleri

Kadınların çok beğendiği erkek parfümleri

Öğrenciyi tek yumrukla yere serdi! Kim olduğu ortaya çıkınca...

Öğrenciyi tek yumrukla yere serdi! Kim olduğu ortaya çıkınca...

Ağrıları tarihe gömüyor, iltihabı kurutuyor... Baharat değil adeta ilaç

Ağrıları tarihe gömüyor, iltihabı kurutuyor... Baharat değil adeta ilaç

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.