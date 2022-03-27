Rize'de kayıp yaşlı adamı öldürdükleri iddiasıyla torunu ve arkadaşı tutuklandı

RİZE (AA) - Rize'nin Pazar ilçesinde yaklaşık 5 ay önce evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan yaşlı adamı öldürdükleri iddiasıyla aralarında torununun da bulunduğu 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Hastanede yatan eşini ziyaret etmek için kızının Pazar ilçesindeki evinden çıkan ve bir daha haber alınamayan Dursun Zehir'in (75) bulunması amacıyla Rize Emniyet Müdürlüğünce yürütülen çalışma kapsamında yaşlı adamın torunu K.B. ile torununun arkadaşları Y.Ş, E.G. ve S.Y. gözaltına alındı.

Şüpheli Y.Ş'nin emniyetteki ifadesinde Dursun Zehir'i öldürdüğünü ve cesedini gömdüğünü söylemesi üzerine 23 Mart Çarşamba günü Pazar Kız Kulesi mevkisinde çalışma başlatıldı.

Kayalık alanda yapılan kazı ve dalgıç polislerin denizde yürüttüğü arama çalışmalarında ceset ve Zehir'e ait olduğu değerlendirilen eşyaya rastlanmadı.

Rize Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Pazar Adliyesine sevk edilen zanlılardan Y.Ş, savcılıktaki ifadesinde Dursun Zehir'i başına taşla vurarak öldürdüğünü, cesedi parçalayarak poşete koyup denize attığını söyledi.

Dursun Zehir'i para için öldürdüğünü itiraf eden Y.Ş, dedesinin 5 bin lirasının olduğunu torunu K.B'nin söylediğini, olaydan sonra paranın 2 bin 500 lirası ile yaşlı adamın telefonu ve ceketini K.B'ye verdiğini öne sürdü.

Y.Ş, annesinin ölümü nedeniyle Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gördüğünü, ağır psikolojik ilaçlar kullandığı için bazı şeyleri unuttuğunu, emniyette tutulduğu dönemde de halüsinasyonlar gördüğünü iddia etti.

K.B. ise dedesinin öldürülmesinden sorumlu olmadığını savunarak, Y.Ş'den kesinlikle dedesinin hiçbir şeyini ve parasını almadığını, şahsı internet kafeden tanıdığını, dedesini öldürdüğünü katıldıkları televizyon programından öğrendiğini öne sürdü.

Şüphelilerden S.Y, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Y.Ş. ile torun K.B. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, E.G. adli kontrol şartıyla salıverildi.

