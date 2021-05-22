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Rize'de kontrolden çıkan beton mikseri marketin üzerine yuvarlandı

22.05.2021 16:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rize'de kontrolden çıkan beton mikseri marketin üzerine yuvarlandı

RİZE (AA) - Rize'nin Ardeşen ilçesinde kontrolden çıkan beton mikserinin marketin üstüne yuvarlandığı kazada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Hoşdere köyünde Hakan Kolçak'ın kullandığı 53 ABG 160 plakalı beton mikseri, yağıştan dolayı kayganlaşan yolda sürücünün kontrolünden çıkarak yolun alt kısmında kalan marketin üzerine yuvarlandı.

Kazada yaralanan sürücü Kolçak ve market sahibi Hatice Çavuşoğlu, Pazar Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Beton mikseri vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldıktan sonra yol trafiğe açıldı.

Kazanın görgü tanıklarından Emre Çavuşoğlu, ani bir gürültüyle irkildiklerini söyledi.

Markette yengesi ve kuzenlerinin bulunduğunu anlatan Çavuşoğlu, "İlk başta çok kişinin altında kaldığını düşünerek büyük korku yaşadık. Çok şükür sadece yaralanma oldu. Büyük mucize yaşadık." dedi.

Kaza sırasında yengesinin balkondan düşerek yaralandığını ifade eden Ensar Çavuşoğlu da büyük korku yaşadıklarını aktardı.

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