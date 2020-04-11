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Rize'de Kovid-19 tedavisi gören genç kıza sürpriz doğum günü

RİZE HABERLERİ  | 11.04.2020 11:04 | Son Güncelleme

Rize'de Kovid-19 tedavisi gören genç kıza sürpriz doğum günü

Rize'de Kovid-19 tedavisi gören genç kıza sürpriz doğum günü

RİZE (AA) - Rize'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören genç kız için sürpriz doğum günü düzenlendi.

Rize Devlet Hastanesi pandemi servisinde üç gündür tedavi gören Duygu Sırtlı'nın 18 yaşına girdiğini fark eden hastane personeli, genç kıza moral olması için doğum günü sürprizi hazırladı.

Uzman Doktor Şefket Ergün Güzel, serviste bulunan hemşirelerle ellerindeki pasta ile genç kızın odasına gelerek doğum gününü kutladı.

Güzel, Duygu Sırtlı'nın 18'inci doğum gününü kutlayarak "Senin adına çok mutlu olduk. Moralini yüksek tutuyorsun, hiçbir sıkıntı yok. Kendine iyi bak." temennisinde bulunduktan sonra pastayı genç kıza verdi.

Duygulandığı gözlenen Sırtlı, çok mutlu olduğunu dile getirerek herkese teşekkür etti.

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