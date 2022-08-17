Rize'de onkoloji merkezinde çıkan yangın söndürüldü

RİZE (AA) - Rize'de Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlı Doğuşçay Hacere Karakan Onkoloji Merkezi'nde çıkan yangının kısa sürede söndürüldüğü bildirildi.

Rize Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlı olarak hizmet veren onkoloji binasının bodrum katında bulunan güç kaynaklarının birinde elektrikten kaynaklı yangın çıktığı belirtildi..

Yangın nedeniyle eriyen plastik aksamının yoğun dumana sebep olduğunu vurgulanan açıklamada, "Çok hızlı bir şekilde gereken tüm hasta ve personelimizin bina genelinden acil tahliyesi gerçekleştirilmiş ve yine duman tahliyesi için gerekli tüm çalışmalar ivedilikle yapılmıştır. İtfaiyemizin yoğun destek verdiği süreçte kısa süre içerisinde binamız tüm birimleriyle beraber çok büyük oranda kullanıma yeniden hazır hale getirilmiştir. Olayda hiçbir yaralı veya can kaybımız söz konusu değildir. Ayrıca binamızda hizmeti aksatacak ciddi bir fiziksel hasar yoktur." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, tedbir amacıyla tahliye edilen yatan hastaların yeniden odalarına yerleştirildiği, mesai saati ile birlikte 35 randevulu tedavi hastasına ve ayaktan poliklinik hizmetlerine başlandığı kaydedildi.

