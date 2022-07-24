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Rize'de ormanlık alanda Hint keneviri yetiştirdikleri iddiasıyla 2 kişi yakalandı

24.07.2022 09:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rize'de ormanlık alanda Hint keneviri yetiştirdikleri iddiasıyla 2 kişi yakalandı

Rize'de ormanlık alanda Hint keneviri yetiştirdikleri iddiasıyla 2 kişi yakalandı

RİZE (AA) - Rize'nin Kalkandere ilçesinde ormanlık alanda Hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce, Esendere köyünde yasa dışı Hint keneviri ekimi yapıldığına yönelik istihbarat alındı.

Adresleri belirlenen şüphelilerin ev ve eklentileri ile kamuya ait ormanlık alanda düzenlenen operasyonda, 566 kök Hint keneviri, 1 ruhsatsız av tüfeği, kenevir ekiminde kullanılan hortum ve gübre ele geçirildi.

Ekipler, şüphelilerin yaklaşık 1 dönüm ormanlık alanda dikip gübreledikleri Hint kenevirlerini dereden hortumla su çekerek yetiştirdiklerini tespit etti.

Narkotik tespit köpeği "Atak"ın da yer aldığı operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında Orman Kanunu'na muhalefet ve başkasına ait kimliği kullanma suçlarından da ayrıca işlem yapıldığı öğrenildi.

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