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Rize'de otomobilin çarptığı kadın öldü

11.10.2021 11:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rize'de otomobilin çarptığı kadın öldü

RİZE (AA) - Rize'nin Kalkandere ilçesinde otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Kayabaşı köyü mevkisinde O.G. yönetimindeki 34 US 0751 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Sevim Aycibin'e (63) çarptı.

Kazada ağır yaralan Aycibin, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Rize Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sürücü, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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trafik kazası Rize

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