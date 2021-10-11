Rize'de otomobilin çarptığı kadın öldü

RİZE (AA) - Rize'nin Kalkandere ilçesinde otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Kayabaşı köyü mevkisinde O.G. yönetimindeki 34 US 0751 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Sevim Aycibin'e (63) çarptı.

Kazada ağır yaralan Aycibin, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Rize Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sürücü, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.



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