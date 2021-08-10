Rize'de otomobilin içini elektrikli süpürgeyle temizlerken akıma kapılan kadın öldü

RİZE (AA) - Rize'nin Kalkandere ilçesinde otomobilin iç kısmını elektrikli süpürgeyle temizlediği sırada akıma kapılan kadın hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Hurmalık köyünde yaşayan Sakine Yavuz (55), park halindeki otomobilini temizlemek için evinin önüne geldi.

Otomobilin içini elektrikli süpürge ile temizlemek isteyen Yavuz, bu alana evinden uzatma kablosu çekti. Elektrikli süpürgenin fişini uzatma kablosuna takan Yavuz, akıma kapıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yavuz'un öldüğünü belirledi.

Yavuz'un cenazesi, yapılan incelemenin ardından Rize Adli Tıp Şube Müdürlüğüne sevk edildi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz