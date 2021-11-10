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Rize'de ruhsatsız silah operasyonunda bir kişi tutuklandı

10.11.2021 11:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rize'de ruhsatsız silah operasyonunda bir kişi tutuklandı

RİZE (AA) - Rize'de düzenlenen operasyonda 11 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde durdurdukları otomobilde arama gerçekleştirdi.

Aramada, 11 el yapımı ruhsatsız tabanca ve bunlara ait şarjör ele geçirildi, araçtaki O.Y. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.Y, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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