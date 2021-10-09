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Rize'de sel afetinin izleri siliniyor

09.10.2021 13:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vali Kemal Çeber: - "Tüm kurumlarla istişare içerisinde afetin izlerini silmek için koordineli çalıştık"

RİZE (AA) - Rize Valisi Kemal Çeber, temmuz ayında yaşanan sel felaketinin izlerini silmek için tüm kurumlarla istişare içerisinde koordineli çalıştıklarını söyledi.

Çeber, gazetecilere yaptığı açıklamada, 14 Temmuz'da sağanağın ardından meydana gelen sel ve heyelan sonrasında yapılan hasar tespit ve onarım çalışmaları hakkında bilgi verdi.

İl genelinde 2 bin 863 noktada toplam 341 milyon liralık hasar tespiti yapıldığını aktaran Çeber, hasar gören 51 iş yeri, 16 depo, 15 araç, 8 çay alım yeri ve depo için nakdi yardım yapıldığını belirtti.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD) alınan başvurular neticesinde 929 konutta incelemeler yapıldığına dikkati çeken Çeber, 239 konutun nakledilmesine, 275 afet önleyici istinat duvarının yapılmasına karar verildiğini ve çalışmalara başlandığını kaydetti.

Çeber, afet nedeniyle nakledilmesine karar verilen afetzedelerin daimi iskanlarının sağlanması için eş zamanlı konut üretim çalışmaları başlatıldığını ve TOKİ'nin Rize'de toplam 326 konut üreteceğini, ayrıca 50 köy evi yapım işinin ihale edildiğini aktardı.

İl genelinde 219 köyün afetten etkilendiği ve 2 bin 42 noktada hasar tespiti yapıldığı bilgisini veren Çeber, köylerdeki hasar tespitinin 212 milyon lira olduğunu, belediyelerde ise 821 noktada yapılan hasar tespitin maliyetinin 129 milyon lirayı bulduğunu anlattı.

Vali Çeber, ayrıca Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce 13 binanın yıkımının gerçekleştirdiğine, 3 binada ise yeniden inceleme kararı alındığına işaret etti.

Rize'de 80 gündür devam eden yağışlı bir sezon yaşadıklarını aktaran Çeber, şöyle konuştu:

"14 ve 22 Temmuz'da başlayan yağışlar büyük afetlere neden oldu. 14 Temmuz afetinden hemen sonra 3 gün içerisinde evine ulaşamayan, suyu, elektriği olmayan ve iletişim sağlayamayan vatandaşımız kalmadı. Sadece kapanan 436 köy yolundan 400'ünü ilk bir hafta içerisinde açtık. Tamamını da 15 gün içerisinde açtık. Tüm kurumlarla istişare içerisinde afetin izlerini silmek için koordineli çalıştık. Bugün itibarıyla 50 milyon lira değerinde işimizin ihalesini yaparak birçoğunu tamamladık. Diğer ihalelerimiz de hazırlanıyor ve kısa sürede gerçekleşecek."

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