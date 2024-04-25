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  4. Rize'de silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı

Rize'de silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı

AA AA
25.04.2024 12:13
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Rize'de 16 ruhsatsız tabancanın ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 14 kişiden 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde silah kaçakçılığıyla mücadele amacıyla operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında şüpheli şahısların üst ve otomobillerinde yapılan aramada, 16 ruhsatsız tabanca ile bu tabancalara ait 39 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 14 kişiden 12'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen Y.Ç. ve B.A. ise çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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